Frozen Yoghurt, Snacks, Kaffee und ein Co-Working-Space

In das zur Zeit leerstehende Ladenlokal der ehemaligen Commerzbank-Filiale am Marktplatz zieht wieder Leben ein. Christian Müllmann und seine Frau eröffnen dort Mitte August ein Eiscafé und Bistro. In den hinteren Räumlichkeiten wird ein Co-Workingspace eingerichtet

„Coming Soon“, steht da auf der Scheibe. Und was da bald kommt hat schon einen Namen: „Aroma“, Eis und Bistro, gegründet 2022. Während sich in der Scheibe die Martinus-Kirche spiegelt wird hinter der Scheibe schon kräftig gearbeitet. Dabei wird das Ladenlokal am Marktplatz, in dem zuvor die Commerzbank untergebracht war, umgebaut.