Für eine sozialgerechte Bodennutzung

Stadt will Einfluss auf Grundstückspreise bekommen

„Es ist ein Paradigmenwechsel“, sagte Bürgermeister Dietrich Aden am Mittwochabend während der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. „Jetzt kommt der Sozialismus nach Greven“, meinte Thomas Hudalla von den Linken augenzwinkernd. So oder so: Die Stadtverwaltung plant eine grundsätzliche Veränderung auf dem Markt für Baugrundstücke. Und von allen Seiten der Politik gibt es Zustimmung.