Gänsehaut für Gladbach-Fans

Die erste Veranstaltung hat der Fanclub wieder hinter sich. Im Oktober soll in Hövels Festhalle das Jubiläum gefeiert werden.

Markus Schäpermeier bekommt schon jetzt Gänsehaut, wenn er an Ostersamstag denkt. Dann, gegen 15.30 Uhr wird knapp 200 Kilometer von Saerbeck entfernt das Rheinderby Gladbach – 1. FC Köln angepfiffen. Sicher ist: Erstmals seit zwei Jahren wird jeder der über 54 000 Sitzplätze im großen Rund an der Hennes-Weisweiler-Allee besetzt sein. Seit einigen Wochen dürfen die Stadien auch im Profifußball bis auf den letzten Platz gefüllt sein, zuletzt sorgte das Spiel in Dortmund mit über 81 000 Zuschauern für Schlagzeilen.