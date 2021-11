Ganz große Kunst mit zwei Gitarren

im Rahmen der Bliss-Konzertreihe erlebte man am Samstag bei Greven Klassik im Ballenlager mit Peter und Zoltán Katona zwei Ausnahmekünstler an der Gitarre.

An diesem Wochenende wurden die Liebhaber niveauvoller Saitenkunst in Greven wirklich bestens verwöhnt. Nach dem überragenden Konzert von Matei Rusu im Rahmen der Bliss-Konzertreihe erlebte man am Samstag bei Greven Klassik im Ballenlager mit Peter und Zoltán Katona zwei Ausnahmekünstler, die von der Presse in den höchsten Tönen gelobt werden und zur Spitze der international erfolgreichen Gitarrenduos gehören.