Gegen das Vergessen

Drei Stolpersteine werden am Donnerstag auf Initiative der Anne-Frank-Realschule verlegt. Sie erinnern an die NS-Opfer Walter Weyl sowie Margot und Anna Krause.

Arbeiten derzeit an der Verlegung von drei weiteren Stolpersteinen, die an die Schicksale von NS-Opfern erinnern sollen: Schüler und Schülerinnen der Anne-Frank-Schule sowie deren Lehrer Thomas Dewenter (l.).

Eine Schülergruppe der Anne-Frank-Realschule (AFR) bereitet derzeit die Verlegung von drei Stolpersteinen in zwei Grevener Straßen vor. Kürzlich traf sich die Gruppe zum letzten Mal vor der Verlegung am 1. Dezember mit Grevens Stadtarchivarin Anna Lindenblatt.

Stolpersteine gibt es mittlerweile in vielen europäischen Ländern. Es sind kleine Pflastersteine, die auf der Oberseite mit einer gravierten Messingplatte versehen sind. Jeder Stein trägt den Namen eines örtlichen Opfers des Nationalsozialismus.

Ein Stolperstein wird nach Möglichkeit dort verlegt, wo die Person, deren Name er trägt, tatsächlich einmal gelebt hat.

Simon Holz, Lena Schürmann, Hannah Spears und Hanna Veelker, Mitglieder der Stolpersteine-AG der AFR, sowie Lehrer Thomas Dewenter sind nach eigenen Angaben jetzt in der Feinabstimmung für die erste, von ihnen geplante Verlegung.

Archivarin Anna Lindenblatt hat die Gruppe von Anfang an fachlich begleitet und die Recherchen der Zehntklässler mit den Mitteln des Stadtarchivs unterstützt. Wichtig war zum Beispiel, möglichst viel über die Lebens- und Leidenswege der drei NS-Opfer herauszubekommen, für die die Stolpersteine am kommenden Donnerstag verlegt werden.

Einen Stolperstein bekommt der Kaufmann Walter Weyl. Zwei weitere Steine sollen an die Schülerin Margot Krause und an ihre Mutter Anna erinnern, die zur Gruppe der Sinti und Roma gehörten und deshalb von den Nazis verfolgt wurden. Walter Weyl und auch das Mädchen Margot Krause starben in Konzentrationslagern, Anna Krause hat die NS-Zeit mit Glück überlebt.

Die Stolpersteine-Verlegung am 1. Dezember startet um 14.30 Uhr in der Marktstraße 35, anschließend geht es zur Verlegung in die Johannesstraße 23.

Zwei Stolpersteine für polnische Zwangsarbeiter liegen bereits seit dem Jahr 2017 auf dem Grevener Marktplatz.