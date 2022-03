Gegen Propaganda kämpfen

Sie trägt die Flagge der Ukraine. Olga Stromberger, seit 16 Jahren in Greven wirbt für die Unterstützung ihrer alten Heimat in einem aggressiven Angriffskrieg.

Grevenerin Olga Stromberger über die Lage ihre Verwandten und Freunde in der Ukraine

Olga Stromberger setzt sich für die Kriegsopfer in der Ukraine ein.

GrevenOlga Stromberger stammt aus Winnyzja in der Ukraine. Seit 16 Jahren lebt sie in Deutschland und hat im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Sie gehört zu den Organisatoren der Spendenaktion für die Kriegsopfer in ihrer alten Heimat. Für das Interview zieht die Mutter von drei Kindern eine blaue-gelbe Fahne aus der Handtasche und wirft sie sich über die Schulter.