Gelöste Stimmung und volle Ränge

„Tag der offenen Bühne“ an der Freilichtbühne Reckenfeld

Reckenfeld

Mit einem grandiosen „Tag der offenen Bühne“ starteten die Aktiven der Freilichtbühne am Sonntag in die Sommersaison, die wieder so normal wie möglich verlaufen soll. Heißt: Volles Programm, volle Ränge, die volle Ladung Unterhaltung.

Von Oliver Hengst