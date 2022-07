Generation 60+ artikuliert Wünsche

Bürgermeister Dietrich Aden besuchte kürzlich das Basistreffen der „ZWAR“-Gruppe Greven im Begegnungszentrum in der Bismarckstraße. 51 der 140 Mitglieder der Gruppe waren anwesend und verliehen in der beengten Räumlichkeit ihrer Forderung nach einem passend großen Versammlungsraum für ihre regelmäßigen Treffen Ausdruck. Aden stellte sich den Fragen und Vorschlägen der Gruppe freundlich, offen und kompetent, heißt es in einer Mitteilung der ZWAR-Gruppe (ZWAR = Zwischen Arbeit und Ruhestand).

