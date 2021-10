Genossenschaft soll es richten

Greven

Lange wurde das Für und Wider diskutiert, jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Einstimmig wurde in der Ratssitzung am Mittwochabend die Gründung einer Wohnbaugenossenschaft beschlossen. Die Genossenschaft soll zusammen mit einem so genannten Systempartner betrieben werden.

Von Peter Beckmannund