Grevener Songs für 1000 Hügel

Er ist Urologe. Und er singt. Christian Lötters präsentiert seine Lieder demnächst in der Kulturschmiede.

Christian Lötters tritt in der Kulturschmiede auf

Christian Lötters hat schon vier CDs mit seinen einfühlsamen und perfekt instrumentierten Songs herausgebracht. Aber ein größeres Konzert hat der Liedermacher in seiner Heimatstadt noch nicht gegeben. Das soll sich ändern: Am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, tritt der Grevener mit seinem Co-Musiker und Produzenten Thomas Lehmkühler in der Kulturschmiede auf. Der Titel seiner jüngsten CD kann da gleich auch das Motto des Abends sein: „Herein.“

Was herauskommt, geht übrigens an eine gute Sache. Lötters, im Hauptberuf Urologe mit Praxis in der Marktstraße, unterstützt seit langem das Projekt 1000 Hügel. Der Verein fördert Bildungsprojekte in Ruanda, mit einem Schwerpunkt für Menschen mit Behinderungen.

Das Konzert wird von der Kulturinitiative Greven veranstaltet, deren gewesene Vorsitzende Ulrich Reske und Werner Jacobs den heimischen Liedermacher gerne unterstützen. Obwohl nicht mehr aktiv im Vorstand, haben die beiden noch einige Kulturprojekte vor. So soll auch in diesem Jahr wieder ein Grevener Jazz-Festival starten, nachdem das Debüt so gut gelaufen ist. Jacobs: „Das hat einfach Spaß gemacht.“

Und Ulrich Reske schwebt noch vor, ein KI-Konzert nur mit Grevener Künstlern zu veranstalten: „Ein Best of.“

Christian Lötters letzter Auftritt für die KI liegt erst einige Monate zurück. Beim Benefiz-Konzert für die Ukraine traten er und Lehmkühler bereits im Ballenlager auf.

Für einen echten Künstler führt Lötters eher kein Lotterleben. „Morgens um vier Uhr“, sagt er, „stehe ich auf.“ Dann wird erst mal etwas Gitarre gespielt und dabei kommen ihm die besten Ideen für neue Songs. Auch nach seiner jüngsten CD, die im vergangenen Advent erschien, sind schon wieder drei Songs produktionsreif.

Lötters singt über persönliche Erfahrungen, Schmerz und Freude, aber auch über die aktuellen politischen Irrungen und Wirrungen. Eigentlich hatte er Musik studiert, als er dem Ruf der Familie folgte und auf Medizin umsattelte. Schon sein Vater hatte in Greven eine urologische Praxis.

Seine CDs „Würden wir nur“ und „Pantha Rei“ hat er ebenso wie „Herein“ im Studio von Thomas Lehmkühler in Saerbeck produziert. Mit ihm geht er regelmäßig auf Tourneen – und tritt in anderen Orten auf. Jetzt kehrt also der musikalische Prophet auf die große Bühne der Kulturschmiede zurück.

Karten für 10 (Vorverkauf) und 12 Euro (Abendkasse) gibt es bei Greven Marketing und über die Homepage der KI: www.ki-greven.de