Große Aufgaben für die Zukunft

Die SPD-Fraktion folgte kürzlich der Einladung der Geschäftsführerin der Stadtwerke Greven, Andrea Lüke, zu einem umfassenden Informationsaustausch. Es war zu erwarten, dass es ob der Themenvielfalt in allen Handlungsfeldern der Versorgungs- und Verkehrs-Holding ein langer Abend mit intensivem Dialog und interessanten Erkenntnissen werden würde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit dem Blick auf die Energiepreise in Greven zeigte sich, dass Greven in besonders guter Situation ist. Die Preissteigerungen fielen dank guter Planung und Einkaufsstrategie der Stadtwerke niedriger aus als in vielen anderen Kommunen, erklärte Lüke. Die offene Kommunikationsstrategie seitens der Stadtwerke ermöglichten den Austausch mit den Kunden und eine gute Akzeptanz derer für die Umsetzung der gesetzlichen und marktrelevanten Erfordernisse.

Neben dem Thema Energieversorgung stehen die Stadtwerke - aber auch die Stadt Greven - vor großen Herausforderungen, die es gilt, im Blick zu behalten und konstruktiv zu begleiten. Die Fraktionsmitglieder der SPD wurden über Wichtiges und Relevantes zu einigen dieser Zukunftsthemen für Greven informiert.

So werden weiterhin zu den Themen Energiewende und Klima wichtige Tätigkeitsfelder der Verkehrsgesellschaft, der Grevener Bäder und natürlich der Stadtwerke zu wichtigen Schwerpunkten auf der Tagesordnung. Dazu zählen die anstehende Neustrukturierung des ÖPNV, das Thema Erzeugung regenerativer Energien in Greven durch die Stadtwerke und private Akteure, die Reduktion der CO₂-Erzeugung, die anstehende Wärmeleitplanung der Stadt Greven - einhergehend mit dem Ausbau von Infrastruktur, Strom und Wärmeleitung, der aktuelle Stand bei der Planung der Biowärme Greven sowie die Situation der Grevener Bäder.

„Wir begleiten all diese Themen konstruktiv und aktiv. In den jeweiligen Fachausschüssen müssen für die Zukunft Grevens fundierte und richtige Entscheidungen getroffen werden”, fasst Christian Kriegeskotte, Fraktionsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender der Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding zusammen.