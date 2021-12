Große Nachfrage nach Terminen

Das Impfangebot im erneut geöffneten Impfzentrum am FMO ist gut gefragt. Neben Auffrischungsimpfungen sind dort weiterhin auch Erst- und Zweitimpfungen möglich. Ab Freitag, 17. Dezember, können auch Kinder geimpft werden.

Erfolgreiche Wiederaufnahme des Impfgeschehens am FMO

Landrat Dr. Martin Sommer (l.) und der Leiter der Stabsstelle Corona, Dr. Karlheinz Fuchs, zeigen sich wenige Tage nach der Wiedereröffnung zufrieden mit dem Betrieb des Impfzentrums am FMO.

Seit Montag, 13. Dezember, impft der Kreis Steinfurt wieder im Impfzentrum am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO). Die erneute Öffnung des Impfzentrums ist eine Reaktion auf die anhaltend große und weiter steigende Nachfrage nach Coronaschutzimpfungen aus der Bevölkerung, insbesondere nach Auffrischungsimpfungen. Zudem soll die zusätzliche Impfmöglichkeit die niedergelassene Ärzteschaft unterstützen, die aktuell einen großen Teil des Impfgeschehens trägt. Bis einschließlich Donnerstag finden in dieser Woche am FMO täglich etwa 480 Impfungen mit den Vakzinen von BioNTech und Moderna statt. Die Termine waren über das Buchungsportal des Kreises Steinfurt innerhalb eines kurzen Zeitraums ausgebucht.

„ Die große Nachfrage nach den Impfterminen am FMO bestärkt die Entscheidung, das Impfzentrum des Kreises Steinfurt nach der Schließung im September erneut zu öffnen “ Landrat Dr. Martin Sommer

Öffnungszeiten werden ausgeweitet

Ab dem 20. Dezember werden die Öffnungszeiten ausgeweitet. Zwischen 13 und 19 Uhr sind dann pro Tag bis zu 1.100 Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus möglich. Am FMO bietet der Kreis Steinfurt ab dem 17.12.2021 auch Coronaschutzimpfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren an.

„ Die Reaktivierung und den Aufbau des Impfzentrums sowie die Wiederaufnahme der Impfungen derart kurzfristig zu stemmen, ist nicht selbstverständlich. Ein großer Dank gilt den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor Ort und im Hintergrund beteiligt waren und weiter sind. “ Leiter der Stabsstelle Corona, Dr. Karlheinz Fuchs,

Gerade die Auffrischungsimpfungen gelten in der aktuellen Situation als das entscheidende Schutzmittel, um die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Mit den Kapazitäten des Impfzentrums möchte der Kreis Steinfurt diesen Schutz möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern anbieten und das große Engagement der Hausärzte in diesem Bereich unterstützen.

Am FMO sind neben Auffrischungsimpfungen weiterhin auch Erst- und Zweitimpfungen möglich. Hierzu ist eine vorherige Terminvereinbarung über das Buchungsportal des Kreises Steinfurt unter www.kreis-steinfurt.de/impfen zwingend notwendig. Dort sind auch viele weitere Informationen, etwa zur Impfung von Kindern ab fünf Jahren, zu finden.