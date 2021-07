Haftbefehl gegen 25-Jährigen erlassen

Haftbefehl gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen, der am Abend des vergangenen Sonntags einen Mann erstochen und einen anderen schwer verletzt hat.

Ermittler der Polizei am Tatort

Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Unterkunft für Geflüchtete und Obdachlose in Greven, sitzt der 25-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den Afghanen.