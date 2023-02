Hakenkreuz im Stillen Örtchen

Ein Hakenkreuz im Klo. Aber – es ist nie so ganz weg. Trauriges und Kurioses gab es bei einem Vortrag von Christoph Spieker über das Ende des 2. Weltkriegs zu hören.

Christoph Spieker berichtet vom Kriegsende in Greven

Zahlreich Geschichtsinteressierte waren in die Kulturschmiede gekommen.

Am 30. Januar 1933 ernannte Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. 90 Jahre nach diesem „Tag der Machtergreifung“ ging es in der Kulturscheune um die letzten Tage der Nazi-Diktatur in Greven. Der Historiker Dr. Christoph Spieker schilderte Aspekte der dramatischen Ereignisse rund um den Karfreitag 1945, als bei der Einnahme der Emsstadt sinnlos etwa 150 Menschen ihr Leben ließen: Deutsche, kanadische und britische Soldaten und normale Zivilisten.