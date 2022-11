22 Jahre „Carneval Club Freunde für’s Leben“

Karneval in Präsenz: Die „fünfte Jahreszeit“ startete am 11.11.. Der Grevener „Carneval Club Freunde für‘s Leben“ (CCFFL) feierte den Start in die neue Karnevalssession mit einer fetzigen Party im Ballenlager. Gleichzeitig war es der Auftakt ihres Jubiläumsprogramms. In bunten Kostümen und bester Stimmung ließen es viele feierwillige Närrinnen und Narren bis in die Morgenstunden so richtig krachen.

„Närrisch bleiben in jovelen wie in schofelen Zeiten“ – so könnte das Motto für die neue Karnevalssession heißen. Der „Carneval Club Freunde für’s Leben“ lud zum Auftakt alle feierwilligen Närrinnen und Narren zu einem Fest der Superlative ein. „Karneval ist ein Höhepunkt, auf den ich mich jedes Jahr freue“, schwärmt eine Besucherin von der „fünften Jahreszeit“. Für echte Jecken ist Karneval eben die schönste Zeit des Jahres.

Auf der großen Jubiläumsparty im Ballenlager gaben die begeisterten Jecken alles. Bestens gelaunt schunkelte die adrette Polizistin mit Michael Jackson. Ausgelassen tanzten hübsche Prinzessinnen mit lustigen Clowns. Für die musikalische Stimmung sorgten die „Grace Top-40-Coverband“ und DJ Frank. Lieder wie „Kölsche Jung“, „Leev Marie“ und „Wenn et Trömmelche jeht“ heizten dem Publikum so richtig ein. „Jeder soll mitsingen und mittanzen können“, betont Clubvorsitzender Thomas Winter. So muss eine zünftige Karnevalsparty sein: Wild, schrill und fröhlich. Die Stimmung sollte beinahe überkochen.

C wie Carne vale - ganz richtig. „Carne vale“ klingt wie Karneval und ist wohl der Ursprung der Bezeichnung für das närrische Fest. Wie kam es eigentlich zum „Carneval Club Freunde für’s Leben“? Der Verein entstand aus einer Bierlaune heraus. Unter dem Namen „Die Drei von der Tankstelle“ nahmen die drei Freunde Dirk Determann, Helge Falkner und Ingo Wellenbrock im Jahre 1999 zum ersten Mal mit einem eigenen Wagen am Grevener Karnevalsumzug teil. Zu Gast: Christos Nanos, der ehemalige Wirt des Restaurants Korfu. Einmal dabei, immer dabei. Das Trio suchte sich Sponsoren. Mit ihrem Wagen „Die Götter müssen verrückt sein“ sorgten sie beim Umzug 2020 wieder für Begeisterung.

Als Gast mittendrin: Der muntere Grieche Christos. In Christos‘ Restaurant fand dann auch die Gründungsversammlung statt. Es waren genau 19 jecke Frohnaturen, die den „Carneval Club Freunde für‘s Leben“ gründeten. An diesem Abend war klar: Im CCFFL soll es keinen Prinzen und keine Prinzessin geben. Die Idee vom „Buur un sien Deern“ wurde geboren und kam gut an.

Inzwischen freut sich der CCFFL über stolze 250 Mitglieder.

„Ob schaurig schön oder rockig frech – mit viel Witz und Charme erobern wir auch Ihre Bühne“, lautet die Einladung der Tanzgruppe „Springmäuse“ des CCFFL. Seit 25 Jahren sind sie ein fester Bestandteil des Grevener Karneval. Die „Springmäuse“ präsentieren Showtänze der ganz besonderen Art. Jede Session ein besonderes Highlight.

Der CCFFL feierte am Freitagabend eine rundum gelungene Eröffnung von Karnevalssession und 22-jährigem Jubiläum. Bei der Sessionsranfahrt am 18. November (ab 19.49 Uhr, Ballenlager) können sich alle auf den neuen „Buern und sine Deern“ freuen. Zudem wird es weitere „hochkarätige Überraschungen“ geben, wie Winter im Vorfeld verriet. Für eine tolle Überraschung sorgte schon am Freitag der Spielmannszug „Eintracht Nord“ mit flotter Musik.