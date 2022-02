„Herrlich ist die Narrenzeit!“

Stadtprinz „Tanki“ heißt im richtigen Leben Christian Schürhaus und ist der Wirt der Gaststätte. Also stellte er den Raum für die Dreharbeiten zur Verfügung und wachte über seinen Hofstaat.

Da in diesem Jahr die Karnevalszeit wieder einmal ohne Feiern oder gar närrische Umzüge vorübergehen muss, haben sich die Grevener Vereine eine besondere Aktion einfallen lassen. Am Dienstag und Mittwoch trafen sich unter Leitung von Sitzungspräsident Andreas Holzhausen einige wenige Aktive, um einen Videofilm für alle Narren zu drehen, die sich nicht in großer Runde treffen können.