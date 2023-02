Hingucker und Insekten-Oase

An der Steinfurter Straße in Reckenfeld dürfte es im März grünen und blühen wie nie zuvor. Nachbarn haben 3000 Narzissen-Knollen eingegraben und werden noch weitere Beete gestalten.

210 Kilogramm Narzissen - legt man die alle auf einen Haufen, kommt ganz schön was zusammen. 210 Kilogramm, das sind ungefähr 3000 Pflanzen. Andreas Venker und Friederike Lamkemeyer-Müller haben jede einzelne davon in der Hand gehabt. „Teilweise waren die so groß wie Äpfel“, berichtet Venker.