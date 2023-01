Hochwasserschutz: Verbreiterte Ems nimmt viel Regen auf

Bei knapp unter 5,80 Meter stand der Pegel der Ems am Montagmittag, gemessen nahe der Brücke der Nordwalder Straße. Die Tendenz der letzten Wochen ist deutlich steigend, kein Wunder angesichts langanhaltender und ergiebiger Regenfälle. Vor etwa vier Wochen stand der Pegel noch bei rund einem Meter. Am 12. Januar führte die Ems knapp drei Meter hoch Wasser. Danach stieg der Pegelstand rapide an. Das Hochwasser ist auch an der Fläche am Hallenbad, die seit Monaten renaturiert wird, abzulesen.

