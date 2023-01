Hoffnung auf Ruhe hat sich nicht erfüllt

Kurzzeitig herrschte am Montagabend Ruhe im Stockkamp. Das mysteriöse Geräusch an der Marie-Luise-Kaschnitz-Straße schien verschwunden zu sein. Doch am Dienstagmorgen die Ernüchterung: Alles wie immer, die drei Hup-Töne waren wieder da, sogar recht laut.. Foto: Christin Klose/dpa

Kurzzeitig herrschte am Montagabend Ruhe im Stockkamp. Das mysteriöse Geräusch an der Marie-Luise-Kaschnitz-Straße schien verschwunden zu sein. Doch am Dienstagmorgen die Ernüchterung: Alles wie immer, die drei Hup-Töne waren wieder da, sogar recht laut. Auch im Bereich Tieckstraße/Ingeborg-Bachmann-Straße hörten manche Betroffene nachts nichts – am Morgen war das Dauer-Surren aber wieder da.