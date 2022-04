Hohe Gefahr für Zivilbevölkerung

Krieg in der Ukraine. Immer geht es in solchen Konflikten um gefährliche Munition, die übrig bleibt und Zivilisten gefährdet. Simon Gremmler ist bei der Grevener Firme Tauber-Herklotz-Consult mit der Räumung tödlicher Kriegslasten beschäftigt.

Minen stehen aufgereiht als Straßensperre in Kiew. . Foto: -/Ukrinform/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Simon Gremmler ist Geophysiker. Als Betriebsleiter der Tauber-Herklotz-Consult GmbH in Greven beschäftigt er sich unter anderem mit dem Erkennen und Räumen von Kriegsmunition und Minen. Angesichts der Bilder von Minenfeldern in der Ukraine sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning mit dem Experten. Tauber wurde 1964 gegründet und beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter in den Bereichen Kampfmittelräumung und Systemtiefbau.