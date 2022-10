Hohelieder des politischen Spotts

Der Berliner Kabarettist Frank Lüdecke zündete in seinem Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ eine bissige Pointe nach der anderen.

Das Publikum in der gut besuchten Kulturschmiede feierte am Freitag ein gelungenes Wiedersehen mit einem der ganz Großen des deutschen Polit-Kabaretts: Frank Lüdecke. Der Berliner zündete in seinem Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ eine bissige Pointe nach der anderen.