Ihr Verbrechen: Ein bisschen Liebe

Kreis Steinfurt

Als Franciszek Banas (28) sich am Freitag, dem 14. August 1942, in den Bockholter Bergen bei Greven zum Sterben am Galgen bereit macht, trägt er einen blau-weißen Nadelstreifenanzug. Für seinen Todestag hat er sich extra fein herausgeputzt. Neben ihm legen Gestapo-Schergen seinem 21-jährigen Landsmann Waclaw Ceglewski die Schlinge um den Hals. Beide lassen ein letztes Mal ihr Vaterland hochleben, dann wird ihnen der Boden unter den Füßen entzogen ...

Von Michael Hagel