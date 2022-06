Eine musikalische Weltreise startete am Samstag im Schatten der St. Martinuskirche.

Die Burgmannstädter Pipes and Drums aus Horstmar sorgten für schottische Klänge bei Bühne frei.

Unter dem Motto „Die Sommerzeit darf beginnen …“ startete Bühne frei am Samstag mit einer musikalischen Weltreise. Mit schottischen Tönen präsentierten die „Burgmannstädter Pipes and Drums Horstmar“ einen wunderbaren Auftakt. Drei Dudelsackpiper und ein Trommler marschierten am Südportal der St. Martinus-Kirche ein.