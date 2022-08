Immer mehr Negativ-Rekorde

Die Trockenheit macht den Gewässern immer mehr zu schaffen. Dazu gibt es erneut einen neuen Negativ-Rekord: Gestern wurden am Emspegel in Greven nur noch eine Wasserhöhe von 57 Zentimetern vermeldet. Das ist ein Zentimeter weniger als am Dienstag und ist gleichzusetzen mit einem Allzeittief. Auch am Emspegel in Fuestrup wurde gestern mit 43 Zentimetern ein Zentimeter weniger als am vergangenen Samstag gemessen. Und auch hier bedeutet dies einen absoluten Rekordtiefstand.

