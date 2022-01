In diesem Jahr Sonderrolle

Ungewöhnlich: In diesem Jahr haben die Anmeldungen am Augustinianum einen Vorlauf.

Zwar beeinträchtigt auch in diesem Jahr die Pandemie das Anmeldeverfahren für die künftige Jahrgangsstufe 5 am Gymnasium Augustinianum, doch davon lässt man sich in der Schule nicht weiter beirren: Nach dem Informationsabend Ende November laufen die Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf der Prozedur auf Hochtouren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Anmeldetage finden vom 28. Januar bis zum 3. Februar in Präsenz statt, Details zu den Anmeldezeiten und der Buchung eines Termins für das persönliche Anmeldegespräch finden sich auf der Schulhomepage www.augustinianum.de unter dem Button „Neuanmeldungen Schuljahr 2022_23“.

Das Team der Erprobungsstufe um Koordinator Manfred Haveresch bittet dringend um eine vorherige Buchung eines Termins, um den Ablauf planen bzw. die Einhaltung des Infektionsschutzes (nach den dann geltenden Regeln) an den einzelnen Anmeldetagen leichter sicherstellen zu können. Etliche Termine sind bereits vergeben, freie Zeitfenster gibt es vor allem noch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (1. bis 3. Februar).

Gerne hätte das Augustinianum am 22. Januar seine Türen für alle Interessierten geöffnet, persönliche Begegnungen, das Schlendern durch die Fachräume oder das Angebot in der Sporthalle sind eigentlich nicht zu ersetzen. Jedoch verbietet sich ein Großereignis wie dieses Format unter den derzeitigen Umständen. Alternativ bietet die Schule als Einblick in ihre vielfältigen Angebote und Schwerpunkte ein digitales Angebot von Präsentationen und Filmen auf der Website an.

Sollten Schwierigkeiten mit dem Terminbuchungssystem oder dem Anmeldeformular auftreten, sind die Verantwortlichen gerne erreichbar unter der Nummer 02571-809290.

Diese Nummer gilt ebenfalls, wenn die angegebenen verfügbaren Termine nicht wahrgenommen werden können.