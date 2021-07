Durch die Leitung gebohrt: In Gimbte gab es vergangenen Freitag einen Totalausfall für Telefonie und Internet der Telekom. Noch in dieser Woche muss repariert werden.

Man musste schon sehr tief bohren, um so einen Schaden anzurichten. In drei Meter Tiefe traf es am vergangenen Freitagmorgen bei Horizontalbohrungen ein Kabel der Telekom.