Innovationen unter der Erde

Christina Schulze Föcking ist auf Wahlkampftour. In Reckenfeld besuchte die CDU-Landtagsabgeordnete jetzt die Firma Egeplast in Reckenfeld. Deren Geschäft boomt im Moment.

Die Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking und Annika Stöcker von der CDU Reckenfeld besuchten jetzt die Egeplast. Unternehmenszentrale.

Die Egeplast-Geschäftsführer Dr. Ansgar Strumann und Torsten Ratzmann sowie Dr. Nina Strumann, Unternehmenskommunikation, begrüßten beide sehr herzlich und gedachten gemeinsam der Opfer des Krieges in der Ukraine, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

Im Anschluss stellte die Unternehmensleitung die aktuellen Entwicklungen des Grevener Familienunternehmens vor.

So startet im April der Neubau einer Produktionshalle am Grevener Standort, in der ausschließlich Mikrorohre für den Glasfasernetz-Ausbau hergestellt werden.

Christina Schulze Föcking erkundigte sich über die Auswirkungen der aktuellen Rohstoff- und Energiepreissteigerungen für Egeplast. Außerdem zeigte Torsten Ratzmann den Bedarf an Fachkräften für den gewerblichen Bereich auf, denen Egeplast anspruchsvolle und interessante Aufgaben anbietet.

Bei der anschließenden Betriebsbesichtigung stellte sich Christina Schulze Föcking den Fragen von Mitarbeitern aus der Produktion und Auszubildenden und lud die Egeplast-Azubis zu einem Besuch in den Landtag ein.

Schulze Föcking wurde eine neue Extrusionsanlage für Stromrohre gezeigt, die größte Einzelinvestition in der 114-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Das Familienunternehmen Egeplast international stellt innovative Kunststoffrohre für die unterirdische Leitungsinfrastruktur her – für eine sichere Grundversorgung der Menschen mit sauberem Trinkwasser, mit Wärme und Elektrizität sowie für den Zugang zum schnellen Internet.

Zur Egeplast-Gruppe gehören auch zwei Rohrproduktionsstandorte in Schweden und England, so die Mitteilung.