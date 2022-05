Revival für die Regionalfliegerei

Prof. Dr. Rainer Schwarz (65) ist langgedienter Flughafenmanager mit Chefstationen in Berlin, Nürnberg, Düsseldorf und Rostock. 2017 übernahm er die Geschäftsführung am Flughafen Münster/Osnabrück. Wir haben mit ihm gesprochen.

Der FMO hat manche Krise hinter sich. Schon die erste Fluggesellschaft am Platz, die Cimber Air, ging 1973 in der Ölkrise in die Knie. Später gab es die Air-Berlin-, dann die Germania-Insolvenz. Wie lebt es sich in einer Branche mit solchen Wechselbädern?

Schwarz: Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass die erste Strecke am FMO, die Verbindung nach Frankfurt, auch 50 Jahre später noch eine unserer Kernstrecken ist, die nach Corona wieder viermal täglich geflogen wird. Aber generell ist Ihre Beobachtung schon richtig. Die Flugbranche ist sehr volatil, nicht nur am FMO, sondern weltweit gilt: Airlines gehen pleite, andere entstehen neu.

Was waren in ihrem Berufsleben einschneidende Änderungen in Flugbusiness?

Schwarz: Der Flugverkehr hat sich mit der Gesellschaft weiterentwickelt. Anfangs nur ein Mobilitätsangebot für Begüterte, setzte mit dem Aufkommen neuer Großraumgeräte der Massentourismus insbesondere zu spanischen Urlaubszielen ein. Als Anfang der 2000er Jahre die Low-Cost Fluggesellschaften auch in Deutschland Einzug hielten, vollendete sich die Demokratisierung des Fliegens: Flugreisen wurden für jedermann erschwinglich. Heute dreht sich im Zuge der Klimawende alles um die Frage: Wie bekommen wir CO2 -freies Fliegen hin?

Fliegen ermöglicht Sonnenurlaub, kleine Fluchten aus dem Alltag. Bringt das gesellschaftlichen Frieden?

Schwarz: Absolut. Wir merken es im Augenblick nach zwei Jahren Corona. Die Leute wollen sich nicht mehr nur auf Ost- und Nordsee beschränken lassen, sie wollen endlich wieder andere, fremde Kulturen kennenlernen. Das kommt in der ökologischen Diskussion um die Fliegerei viel zu kurz: Diese Mobilität hat dazu beigetragen, dass sich unterschiedliche Kulturen kennengelernt haben. Meine Großeltern waren nie in Asien oder in den USA. Man konnte sich in ihrer Generation gar nicht vorstellen, wie die Leute dort denken und agieren. Der heute mögliche Austausch zwischen den Kulturen hat nicht nur unseren Horizont erweitert, er hat auch eine große friedensstiftende Wirkung entfaltet – allen aktuellen Entwicklungen zum Trotz.

Was bedeutet es, wenn eine Region ihren eigenen Flughafen hat?

Schwarz: Das bedeutet zunächst ein Stück Lebensqualität für die Menschen in dieser Region, die schnell und unkompliziert jede Ecke der Welt erreichen können. Hinzu kommt der wirtschaftliche Aspekt: Viele Unternehmen können nur mit den am FMO angebotenen weltweiten Flugverbindungen in der dezentralen Lage des Münsterlandes erfolgreich unternehmerisch agieren. Unsere lokalen Hidden Champions konkurrieren weltweit mit anderen Unternehmen, die häufig in Großstädten mit direktem Flughafenanschluss beheimatet sind.

Lässt sich nicht heute viel Kommunikation genauso gut per Video erledigen?

Schwarz: Dies geht offenbar nur begrenzt. In Coronazeiten, in denen die Lufthansa beispielsweise nur noch einmal täglich nach Frankfurt oder München geflogen ist, hatten wir auf einmal ein enormes Wachstum in der privaten Geschäftsfliegerei. Dies belegt, dass es viele Leute gibt, die ihre Arbeit nicht durch Zoom oder MS-Teams ersetzen können. Dies sind nicht nur die Geschäftsführer und CEO’s, sondern auch Vertriebsleute oder aber Monteure, die Spezialmaschinen warten müssen.

Der Flughafen war oft politisch umstritten. Wenn es um Erweiterungen gegangen ist, gab es Gegenwind von Anlieger und insbesondere den Grünen. Wie ist für sie die Situation im Augenblick?

Schwarz: Insbesondere die Diskussion um die Verlängerung der Start- und Landebahn, die eine Reflexion auf den seinerzeitigen Trend zur Regionalisierung des Luftverkehrs war, hat natürlich zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Flughafen geführt. Auch wenn wir seit 2017 dieses Vorhaben nicht weiterverfolgen, ist das kritische Hinterfragen geblieben, wenn auch heute mit anderen Argumenten gespeist. Jetzt stehen Themen wie der Zuschussbedarf, den der Flughafen in Folge der Corona-bedingten Krise hatte, oder Umweltverträglichkeit des Fliegens an sich im Vordergrund.

Hat der Flugverkehr an Regionalflughäfen wie dem FMO eine Zukunft?

Schwarz: Gerade die derzeitigen Aktivitäten zur Erreichung eines klimaneutralen Fliegens werden zu einem Revival für die Regionalfliegerei und damit auch der Regionalflughäfen führen. CO2 -freies Fliegen wird am schnellsten über elektrogetriebene Fluggeräte erreichbar sein. Dies werden – zumindest am Anfang – kleine Fluggeräte, also Regionalflieger sein, die auf einem wesentlich geringeren und damit wieder wettbewerbsfähigen Preisniveau betrieben werden können. bn