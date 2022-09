IVC Evidensia kauft Kleintierzentrum

Greven

Am 28. Juni 2019 erfolgte der Startschuss für die etwa einjährige Bauphase einer größeren, hochmodernen Tierarztpraxis an der Mergenthalerstraße 2a, ein Jahr später dann der Umzug von der Bismarckstraße in die neuen Räume. Jetzt haben die vier Inhaberinnen das „Kleintierzentrum Greven“ an die „IVC Evidensia“ verkauft.

Von Peter Beckmann