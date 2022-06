Jahrelang kurz vor dem Baubeginn

Franz-Josef Wissing erklärt das Ende für die Netto-Pläne an der Mühlenstraße

Die Wissing-Hallen an der Mühlenstraße.

Franz-Josef Wissing (79) ist Kaufmann. Kaufleute machen, was Gewinn bringt, sie lassen, was sich nicht auszahlt. „Und bei diesem Netto hätte ich draufgezahlt“, sagt der Emsdettener. Die Geschichte von seinem gescheiterten Bauprojekt an der Mühlenstraße ist auch die Geschichte politischer Debatten, planerischer Verzögerungen – und einer Preisentwicklung, die durch die Decke geht.