Jazz und Literatur geballt

Jazz und Mandelmilchcappuccino heißt es am 25. Februar um 10.30 Uhr in der Kulturschmiede der GBS. Und wieder ist die „Bühne frei“.

Dabei sind zum ersten Mal SIEG-FRIED - ein Duo - der Pianist Wilfried Sellmann und der Sänger Siegmund Großmann-Möllers. Zusammen zählen sie 134 Jahre und proben seit ungefähr einem Jahr zusammen. Zum Repertoire gehören Jazz, Gospel, Folk und Rock sowie eigene Texte.

Die Organisatoren freuen sich auch auf den jungen Grevener Felix Froning. Er begann bereits als Kind eigene Welten zu erfinden und sich Geschichten auszudenken. Mittlerweile ist er Autor von eigenen Büchern, wobei das zuletzt geschriebene Buch „Mandelmilchcappuccino“ heißt, aus dem er vorlesen wird. Dabei handelt es sich um einen Junggesellen namens Atticus und seinen Hund. Mehr wird noch nicht verraten.

Besonderer Höhepunkt ist die Jazzband Oh!Oh!Oh!Oh!Oh!Explode unter der Leitung von Jan Klare. Gestartet als offenes Jazz-Projekt der Musikschule Greven, hat sich die sechsköpfige Gruppe mittlerweile zu einer eigenständigen Formation entwickelt. Wenngleich die Verbundenheit zu jazzigen Arrangements und funkigen Songs geblieben ist, was sich etwa in Stücken von Gil Evans oder Stevie Wonder zeigt, so liegt der Schwerpunkt von Oh!Oh!Oh!Oh!Oh!Explode! überwiegend in der Interpretation klassischer Rock- und Popgrößen des letzten Jahrhunderts - alles unter dem Anspruch, den Klangraum dabei mit eigenen Interpretationen und Soli zu füllen.

Der Eintritt ist wie immer frei.