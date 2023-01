Jetzt sind die Schul-Gebäude dran

Am Morgen begann das beauftragte Unternehmen Moß damit, den langgezogenen Altbauteil, in dem unter anderem de Aula untergebracht war, abzureißen.

Nach wochenlangen Vorarbeiten in und an den Gebäuden der alten Hauptschule sind nun die Abrissarbeiten gestartet. Am Neubauteil klaffte gestern morgen eine erste Lücke in der Fassade. Oben auf dem Dach war ein Arbeiter mit einem kleinen Bagger damit beschäftigt, den Kies vom Flachdach zusammenzuschieben und nach unten zu befördern.