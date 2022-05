Jetzt soll es ganz schnell gehen

Aktionen in den konfessionellen Grundschulen (im Uhrzeigersinn): Kinder spielen in der Mariengrundschule, in der Josef-Schule wird ein Schulgarten eingerichtet, in der Martini-Grundschule gibt es Musikschul-Unterricht und in der Martin-Luther-Grundschule wird über Recycling informiert.

Foto: Günter Benning