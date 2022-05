Jetzt stehen Grevens Ortsteile im Blickfeld

Foto:

Für eine bessere organisatorische Vorbereitung bittet die Stadtverwaltung um eine verbindliche Anmeldung für die rSTEK-Veranstaltungen. Am einfachsten geht das über die Internetseite der Stadt Greven (www.greven.net/rSTEK) oder per E-Mail an theresa.rotthowe@stadt-greven.de.,Auch eine Online-Beteiligung ist möglich: Nach jeder Veranstaltung wird auf der Homepage www.heimatidee.greven.de ein entsprechendes digitales Forum zu dem jeweiligen Ortsteil sowie der Gesamtstadt freigeschaltet. Wer Lust hat, kann seine Anmerkungen und Ideen zu den verschiedenen Szenarien dort digital übermitteln. Die Ergebnisse aus den Ortsteilwerkstätten und aus der Online-Beteiligung sind die Grundlage für den Entwurf des räumlichen Stadtentwicklungskonzeptes für Greven, das bis Ende 2022 vorliegen soll, so die Stadt.,