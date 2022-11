Offene Sprechstunde im „Bildungsinstitut Münster“

Neuer Job – also alles in Butter? Nicht immer ist das so. Wenn die neue Stelle große Veränderungen mit sich bringt, können sich im beruflichen und privaten Umfeld neue Hürden auftun. Hier setzt das NRW-weite Projekt „Sicher im Job“ an. Das Bildungsinstitut Münster, das unter anderem in Reckenfeld (Otto-Hahn-Straße 3) präsent ist, bietet eine so genannte Stabilisierungsberatung an. Am kommenden Montag, 14. November, von 16 bis 18 Uhr, gibt es dort eine Offene Sprechstunde (ohne Anmeldung), die sich an alle richtet, die einen neuen Job angetreten haben und Unterstützung brauchen. Ziel ist es immer, den neuen Arbeitsplatz zu sichern. Die individuelle Beratung ist freiwillig, vertraulich und für die Teilnehmer kostenlos.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper