Jugend gestaltet und verwaltet mit

Denn die Kita ist inzwischen in den Neubau nebenan eingezogen. In der alten Dorfschule ist also wieder Platz. Ein Großteil davon wird demnächst für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt (siehe separater Bericht). Aber ein Raum soll künftig auch wieder der Gimbter Dorfjugend zur Verfügung stehen. Die Stadt spricht gerade mit einigen engagierten Jugendlichen darüber, was gewünscht und was möglich ist.

