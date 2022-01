Kreisstadt Greven? Hört sich gut an. Unser Mitarbeiter Hans-Dieter Bez schreibt über die zwei Momente, in den sich alles hätte ändern können.

Greven als neue Kreisstadt des Landkreises Münster, der damit seinen Verwaltungsstandort in Münster verlassen würde? Ja, das war im Jahre 1958 in der öffentlichen Diskussion, vor allem in Greven, aber auch im Landkreis Münster. Man muss sagen, erneut.