Robuste Baumart als Ersatz

Im Zuge des Ausbaus der Kanalstraße werden auch zahlreiche Bäume gefällt. Einige sind bereits im vergangenen Jahr entfernt worden, als in einem Teil der Straße neue Versorgungsleitungen auf der südlichen Straßenseite verlegt wurden. Die restlichen Bäume, die noch weichen müssen, werden bis Ende Februar gefällt, wie die Stadt nun auf Anfrage mitteilte. In der Zeit von März bis September gilt laut Bundesnaturschutzgesetz eine so genannte Schonzeit, in dieser Zeit ist das Fällen von Bäumen (außerhalb von Waldflächen) nicht zulässig.

