Karitativer Wertstoff oder Plastikmüll?

Weihnachten – auf den Gabentisch haben es sicherlich das ein oder andere Kleid, die Hose, das Paar Schuhe, eine Bluse oder Jacke geschafft. Ergebnis: Die alten Sachen sind über und nehmen im Schrank nur Platz weg. Wohin damit? In vielen Fällen landen sie in einem der 100 Altkleider-Container, die in Greven aufgestellt sind. Aufgestellt wurden sie von DRK, MHD und einem kommerziellen Anbieter aus Greven.