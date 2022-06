„Kein richtiges Abbild des Elternwillens“

Ob es in absehbarer Zeit eine neuerliche Abstimmung über Bekenntnisschulen in Greven gibt, ist derzeit offen.

„Der Frust ist groß, das kann man nicht anders sagen.“ Thomas Hollstegge engagiert sich in der Eltern-Initiative „Kurze Beine – kurze Wege“. Bei der Abstimmung über die Bekenntnisschulen hatte er vor allem für „seine“ Marienschule auf eine Mehrheit pro Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule gesetzt. Die gab es nicht – an keiner der vier Schulen, an denen abgestimmt wurde.