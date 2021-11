KG Emspünte sagt alles ab

Nun zieht auch die KG Emspünte die Reißleine: Via Social Media hat die Karnevalsgesellschaft am Sonntag sämtliche Termine der KG und auch den Karnevalsumzug abgesagt. „Die Zahlen steigen und unsere medizinischen Fachkräfte gehen wieder an ihre absoluten Grenzen. Wir sehen es als unseren solidarischen Beitrag der Kontaktminimierung und sagen hiermit sämtliche Karnevalsprogramme der KG Emspünte und den Karnevalsumzug ab“, heißt es in dem Posting, das mit dem Hashtags #vorausschauen #solidarität #gemeinsamstark versehen ist.

KG-Präsident Guido Lake wird wie folgt zitiert: „Wir sehen in der aktuellen Situation keine andere Möglichkeit.“