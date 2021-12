Kiste Guinness von den Kollegen

Er lobt das Menschliche in seinem Fachbereich, die Kollegen, mit denen er gearbeitet hat. Zwei Jahre hat er als Fachbereichsleiter für die Stadtentwicklung in Greven gearbeitet.

16 Uhr, sein Team, das bei Kaffee und Stollen am Besprechungstisch sitzt, räumt die Plätze. Hinnerk Willenbrink, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, gibt am letzten Arbeitstag ein Interview. Durch die Tür sieht man in sein Büro, wo eine Kiste Guinness auf dem Tisch steht, jede Flasche als Geschenk verpackt. Der Chef geht, der GoodNightFolks-Musiker bleibt in Greven. Das Geheimnis seiner Kündigung wird er nicht verraten...