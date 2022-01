Klassik, Jazz und Afrika

„Bitte einmal den Impfstatus vorzeigen“, Sonja Bruns, die Vorsitzende des Ghana-Kreises, und auch Rebecca Claus übernahmen die 2G-Kontrolle der Konzertbesucher. Geduldig zückten die vielen Besucher an diesem Sonntagabend in der St. Martinus-Kirche ihren Impfausweis oder ihr Handy, nahmen auf Abstand in den Kirchenbänken ihre Plätze ein – und wurden mit einem virtuos gespielten Konzert und einer einfühlsam vorgetragenen Präsentation über die Partnergemeinde in St. Anne/Bongo belohnt.

Gabi Claus vom Ghana-Kreis begrüßte sichtlich erfreut die zahlreichen Zuschauer. Die Organisatorin des Benefiz-Konzertes, das eigentlich schon im Februar 2020 stattfinden sollte, hatte viele hochklassige und engagierte Musiker und Musikerinnen für dieses Konzert gewinnen können. So konnte mit Querflöten, Orgel, Violine, Flügelhorn und Trommel der musikalische Bogen von Klassik über Blues und Jazz bis zu afrikanischen Klängen gespannt werden. „Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie die nächste Stunde“, lud Gabi Claus ein. Und die Stunde wurde wahrlich zu einem Genuss. Konzertpianist und Kirchenmusiker Stefan Schirjajew stellte seine Virtuosität an der Orgel klangvoll unter Beweis. Der 33-Jährige begleitet seit mehr als vier Jahren auch den von Brigitte Salmen geleiteten Familiensingkreis St. Martinus auf der Orgel und am E-Piano. Am Sonntagabend präsentierte er gemeinsam mit der 14-jährigen Susanna Althaus an der Violine die Bourrée aus der Suite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach sowie – passend zur Jahreszeit – den Winter aus Vivaldis Vier Jahreszeiten.

Perlend und fließend brillierten die Querflöten mal als Trio mit dem Adagio von Arcangelo Corelli oder als Duett mit der Siciliana von Jaap de Lange. Und wenn man in Greven Querflöten hört, ist meistens die Musiklehrerin Renate Bacher involviert. Für diesen Auftritt hatte sie gemeinsam mit ihren beiden Schülerinnen, der 21-jährigen Valerie Pieper und der 18-jährigen Antonia Eixler ein abwechslungsreiches Repertoire zusammengestellt. Dass auch Orgel und Querflöten wunderbar harmonieren, zeigte sich eindrucksvoll bei „Water under the bridge“ von John Kemper. Und mit E-Piano und Flügelhorn hielt der Jazz Einzug in den Kirchraum: Der begeisterte Hobbymusiker Stefan Tovornik begeisterte das Publikum mit „Sailing“, „Moon River“ und Joseph Kamas legendären „Autmun Leaves“. Angesprochen auf sein Instrument, das Flügelhorn, erklärte Stefan Tovornik es schmunzelnd „zu einer etwas breiteren Trompete“ und ergänzte „in der Armee hatte es Signalwirkung und wurde zur Steuerung der Flügel genutzt.“

Melissa Rehme singt nicht nur im Familiensingkreis (FSK), sondern kennt sich auch mit vielen Instrumenten gut aus, neben Keyboard, Klavier und Akkordeon vor allem auch der Trommel. Deshalb stellte sie Gabi Claus auch mit den Worten „sie ist nicht die Türmerin von Münster, sondern die Trommlerin vom FSK“ vor. So entlockte Melissa Rehme ihrer Djembe wunderbare afrikanische Trommelklänge als gefühlvolle Untermalung der Power Point Präsentation mit Fotos aus 32 Jahren Partnerschaft mit St. Anne/Bongo. „Diese Fotos zeigen das Leben, die Menschen und natürlich die gemeinsamen Projekte wie das Erbauen und Einrichten von Schulen, Kindergärten und Kirchen, die Unterstützung der Schüler mit Schuluniformen, Material und Büchern, die Einweisung an neue Geräte wie Wasserpumpen, Nähmaschinen, Getreidemühle oder auch die Freude über die neuen Motorräder im letzten Jahr – angeschafft aus großzügigen Spenden“, resümierte Gabi Claus. Auch am Ende dieses Benefiz-Konzertes waren die Spendenkörbchen wieder gut gefüllt. Der Ghana-Kreis bestehend aus Sonja Bruns, Heide Fechner, Andreas Fechner-Greiwe, Helga Verlage, Anne Leroy, Steffi Telgmann, Johanna Hensmann, Pfarrer Adami, Pfarrer Lunemann und Pfarrer Döpker bedankte sich für 1350€: „für die nächsten gemeinsamen Projekte mit unserem Partnerschaftskomitee in St. Anne hinsichtlich der Ausstattung von Schulen, Kindergärten und des Gästehauses sowie der Unterstützung von Aidskranken und -waisen sowie besonders hilfsbedürftigen Schulkindern.“