Kleidung, Bücher und Raritäten zum Schnäppchenpreis

Schnäppchenjäger und Verhandlungskünstler aufgepasst, die Flohmarktsaison hat wieder begonnen. An vielen Ständen konnte am Samstag beim ersten Flohmarkttermin des Jahres nach Herzenslust getrödelt werden.

Das hat nicht nur die Besucher, sondern auch die Verkäufer an ihren Ständen gefreut. „Endlich wieder Flohmarkt. Ich war schon einige Male hier in Greven und freue mich immer, wenn die Saison wieder losgeht“, so Standbesitzerin Rita. An ihrem Stand gab es neben Kochbüchern und zu klein gewordener Kleidung auch noch funktionsfähige Haushaltsgeräte, die nach eigenen Angaben „vielleicht ein bis zwei Mal genutzt wurden“.

Was sich insgesamt zeigte, Kleidung und insbesondere Kinderkleidung, sind besonders beliebt. An mehreren Ständen gab es, nach Größe sortierte, sehr gut erhaltene Hosen, Pullover und Jacken. Marie B. erklärte dazu: „Meine Kinder wachsen so schnell aus ihren Hosen und T-Shirts raus. Dann muss ich häufig auf dem Flohmarkt verkaufen oder selber kaufen.“

Wer auf dem Flohmarkt auf der Suche nach einem neuen Gesellschaftsspiel war, wurde nicht enttäuscht. Egal, ob die klassische Spielesammlung, Monopoly oder Tabu, all diese Spiele gab es gebraucht, gut erhalten und zum schmalen Kurs zu kaufen. Preislich werden sich alle immer schnell einig, auch wenn stets ein bisschen verhandelt wird. So hat sich die 9-jährige Lara über ein neues Barbie-Pferd gefreut, das sie stolz mit dem eigenen Taschengeld bezahlte.

Wer den ersten Flohmarkt des Jahres verpasst hat, keine Sorge. Es stehen noch einige Termine in diesem Jahr an, an denen Kleidung, Porzellan, Bücher, Deko und Co. getrödelt werden können.