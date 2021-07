Kleine Farbtupfer für die Erinnerung

Wer am Wochenende durch die Stadt ging, konnte zumindest an der Bakenstraße ein kleines Denkmal für „Greven mal(t) bunt“ erleben.

Greven mal(t) bunt – in kleinen Portionen

„Greven mal(t) bunt“. Fast kann man sich schon nicht mehr an die Straßenkunst-Aktion erinnern, die traditionell im Sommer internationale und heimische Künstler ins Stadtbild zauberte. Aber wer am Wochenende durch die Stadt ging, konnte zumindest an der Bakenstraße ein kleines Denkmal für die Kunst der Straße erleben.