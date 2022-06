K.O.-Kriterien und Wendungen

Am Vosskotten soll ein neues, rund 230 Meter hohes Windrad gebaut werden. Im Gegenzug werden zwei alte Anlagen abgebaut. Gestern fand dazu ein Erörterungstermin des Kreises Steinfurt als Genehmigungsbehörde im Grevener Rathaus statt. Es gab 48 Einwendungen.

Windkraft wird für die Stromerzeugung immer wichtiger. Am Vosskotten soll ein neues Windkraftrad gebaut werden.

Die einen wollen bauen, die anderen sind dagegen. Gestern fand der Erörterungstermin im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Bau einer neuen Windenergieanlage in der Nähes des Vosskottens statt. Was sich so einfach anhört ist aber ganz schön kompliziert.