André Keil: Sprechstunde rund um Smartphone und Tablet

André Keil weiß, dass die digitalen Kanäle auch und gerade für ältere Menschen an Bedeutung gewinnen. Wer heute dabei sein will, sollte sich mit der Technik auskennen.

Die Corona-Pandemie war für viele der Auslöser. „Das hat einen Schalter umgelegt“, sagt André Keil. Vielen älteren Menschen sei in dieser Zeit klar geworden: Jetzt muss ich was machen. Was? Sich mit digitalen Medien befassen, sich die Technik erschließen, um nicht ausgeschlossen zu sein. Denn in der Pandemie ging manches eben nur noch digital.