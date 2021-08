Korrespondenz mit floralen Formen

Florale Formen in leuchtender Farbgebung prägen Gemälde und Keramikarbeiten der Künstlerin Judith Kaminski, die seit Samstag aktuelle Arbeiten im Kunstturm ausstellt.

