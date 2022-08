Wieder Oktoberfest in Greven

Die Krachtledernen können wieder gewichst werden, die Dirndl entmottet. Auf den Emspark-Wiesen gegenüber dem Hallenbad gibt es nach einer mehrjährigen Pause ein Oktoberfest. „Wir wollten mal wieder was machen“, sagt Saleh Es-Sinawi, der selbst in die Bayern-Kluft steigen wird. Am Samstag, 17. September, heißt es dann „O’zapft is“.

Nach den ersten vier Oktoberfesten hatten die Veranstalter vor sechs Jahren nicht weitergemacht, weil sie „sich organisatorisch neu aufgestellt haben“.

Saleh Es-Sinwawi, Wirt des Täglich am Niederort, hat mit seinem Partner Marc Farwick von Elcotec, im Mai die gemeinsame Firma „Greven Events UG“ gegründet.

Sie firmiert als Veranstalter für das Bierevent nach Bayernart. „Die fünfte Auflage“, präzisiert E -Sinawi.

Im Zelt wird es 1200 Sitzplätze und etwa 200 Stehplätze geben.

im Bereich der Mitarbeiter arbeiten die Grevener mit der Münsteraner Oktoberfest GmbH von Bernd Redeker und Thomas Pieper zusammen. Es-Sinawi: „Das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht – und werden wir jetzt auch wieder machen.“

Für die Musik sorgt die Bayern-Band „Die alten Bandidaten“. Von der Brauerei wärmsten empfohlen, wie es hieß.

Einlass ist ab 17 Uhr dann geht es bis Mitternacht – „langsam auslaufend“.

Der Vorverkauf läuft. „Wir hoffen, es wird voll“, sagt Es-Sinwawi.

Karten: https://oktoberfest-greven.de