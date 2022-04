Kranke Lehrer, kein Schulunterricht

Tests in Schulen sind bald passé. Wahrscheinlich müssen sich schon bald die Schüler auch nicht mehr zuhause testen lassen. Was das für die Infektionszahlen bedeutet, ist unklar.

Osterferien. Zwei Wochen lang keine Schule. Die Erleichterung darüber, sich über diese Zielmarke gerettet zu haben, ist bei den Grevener Schulleiterinnen und Schulleitern spürbar. „Wir hatten noch nie so viele Corona-Erkrankungen wie in den vergangenen vier Wochen“, sagt Marita Lödde-Wilken, Schulleiterin der Marien-Grundschule. Drei bis fünf Kollegen waren durchgängig in den vergangenen Wochen erkrankt, sagt sie. „Unterricht ist nicht ausgefallen. Das geht auch gar nicht, wir sind ja auch im offenen Ganztag, viele Eltern sind erwerbstätig“. Doch die gesunden Kollegen mussten die Ausfälle durch Mehrarbeit auffangen.